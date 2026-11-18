Глава Белого дома не будет возобновлять операцию против Ирана в ближайшее время. Он решил повременить с этим вопросом до следующего года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет торопиться с решением о возобновлении операции против Ирана. Об этом сообщил 19 ноября сам глава Белого дома.

"Я не тороплюсь принимать какие-либо решения по Ирану. Посмотрим, что произойдет после начала нового года"

- Дональд Трамп

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Трамп рассматривает три сценария действий в отношении Ирана. Первый сценарий – возобновление ударов, второй сценарий – дипломатическое давление, а третий сценарий – продолжение морской блокады.

По данным New York Times, президент США в настоящее время рассматривает возможность возобновления полномасштабной военной операции против Ирана. При этом газета отмечает, что страны региона просят США ограничиться экономическим давлением на Исламскую Республику, так как опасаются, что она даст разрушительный ответ на новые удары по ее территории.