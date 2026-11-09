Генсек ОТГ пообщался с новым помощником генсека ОИС. Встреча прошла в штаб-квартире Секретариата ОТГ в турецком городе Стамбул.
В Стамбуле состоялась встреча генсека Организации тюркских государств (ОТГ) Мирвохида Азимова и новоназначенного помощника генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) по административным и финансовым вопросам Багдада Амреева.
Переговоры прошли в штаб-квартире Секретариата ОТГ. Участники встречи обменялись взаимными поздравлениями и пожелали друг другу успехов на новой работе.
Стороны поговорили о перспективах развития диалога и сотрудничества между двумя организациями, а также обменялись мнениями о возможностях расширения связей между секретариатами ОТГ и ОИС и практического сотрудничества в различных направлениях.