Грузия и Россия достигли ряда договоренностей на встрече в Минске между замглавы МИД Грузии Георгием Зурабашвили и российским коллегой Михаилом Галузиным.

Москва и Тбилиси достигли ряда договоренностей на встрече в Минске между замглавы МИД Грузии Георгием Зурабашвили с его российским коллегой Михаилом Галузиным, информирует администрация правительства Грузии.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. На встрече стороны также обсудили вызовы в этих областях и достигли ряда договоренностей"

– правительство Грузии

При этом в сообщении не указываются конкретные договоренности между сторонами.

Москва и Тбилиси договорились продолжать диалог для достижения практических результатов. Также отмечена важность Женевского формата переговоров для развития переговорного процесса по нерешенным вопросам.