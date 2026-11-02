Идея партнерства России с ОТГ находится на столе, российская сторона воспринимает ее серьезно, сообщил посол в Турции.

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин сообщил, что в Москве серьезно воспринимают идею партнерства с Организацией тюркских государств (ОТГ).

"Это важно прежде всего для стран - членов организации. А все члены ОТГ - наши друзья в Центральной Азии. Эта идея находится на столе, мы серьезно ее воспринимаем"

– Сергей Вершинин

Дипломат указал на наличие ряда причин для такого партнерства, в том числе тот факт, что в составе РФ имеются регионы исторически и лингвистически близкие к тому, что попадает под понятие тюркский мир.

"Поэтому такой подход имеет свои основания. Как это логично осуществить с логистической и организационной точки зрения - вопрос, который еще предстоит решить, потому что существуют очень четкие критерии для вступления в ОТГ, даже для получения статуса наблюдателя"

– Сергей Вершинин

Посол добавил в интервью газете Hürriyet, что ранее Турция и другие члены ОТГ выдвинули предложения о партнерстве, которое можно назвать "ОТГ плюс". Россия заинтересована в этом формате.

"Наши турецкие друзья и другие члены организации выдвинули некоторые идеи, которые можно было бы назвать "ОТГ плюс" или определить как формат партнерства. Однако они еще не были детально разработаны. Иными словами, пока неизвестны детали. Но мы подходим к этой возможности с уважением и интересом"

– Сергей Вершинин

На саммите ОТГ в Анкаре в конце октября идею участия России в работе организации в формате "ОТГ плюс" выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ОТГ входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.