Мака Бочоришвили прокомментировал сегодняшнюю встречу Георгия Зурабишвили и Михаила Галузина. Она отметила, что в отношениях Грузии и РФ есть проблемы, добавив, что Тбилиси нужно избавиться от страха диалога с Москвой.

Грузия в первую очередь необходимо справиться со страхом разговора с Россией. Такое заявление сделала 19 ноября глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя состоявшуюся сегодня встрече спецпредставителя премьер-министра республики по связям с РФ Георгия Зурабашвили и замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Она отметила, что в последние годы оппоненты власти пытались посеять страх диалога и разговора с Россией и его неприемлемость.

"С другой стороны, это страна, с которой у нас больше всего проблем и самые большие проблемы, и решить эти проблемы без диалога невозможно. Соответственно, в первую очередь мы должны преодолеть страх разговора"

– Мака Бочоришвили

Она добавила, что нет ничего страшного в разговоре с тем, с кем у тебя есть проблемы".

Напомним, встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабашвили прошла в четверг в Минске. По ее итогам администрация правительства Грузии сообщила, что стороны достигли в ходе переговоров ряда договоренностей.