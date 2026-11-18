Ален Симонян заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано в течение нескольких дней после изменения Конституции Армении.

Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано в течение нескольких дней после изменения Конституции Армении.

"Я участвую в переговорах с Азербайджаном, и по моему ощущению, подписание договора - вопрос нескольких дней, в случае изменения Конституции"

– Ален Симонян

Напомним, что изменение основного закона РА является главным условием Баку для подписания мирного соглашения. Азербайджан настаивает на исключении из Конституции Армении территориальных претензий к Баку.