Реконструкции участка дороги, соединяющего Черкесск с курортом Домбай, будет стоит почти 4 млрд рублей. Завершить все работы планируется в течение трех лет.

ФКУ "Упрдор Кавказ" объявило пять тендеров на строительство и реконструкцию начального участка федеральной трассы А-155 Черкесск - Домбай - граница с Абхазией. Об этом гласит информация на сайте госзакупок.

Протяженность всего участка составит 5,4 км. Завершить все работы планируется в сентябре 2029 года.

Для реализации проекта понадобятся 4 млрд рублей. Первый этап обойдется в 774,6 млн рублей, второй – 751,7 млн рублей, третий – 807,6 млн рублей, четвертый – 813,4 млн рублей, пятый – 802,7 млн рублей.

Заявки на участие в аукционах по первому этапу будут приниматься до 4 декабря, по второму, третьему и четвертому – до 7 декабря, а по пятому – до 8 декабря. Итоги будут подведены с 9 по 11 декабря.