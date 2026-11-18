Попытки США обвинить Иран в создании химического и биологического оружия – не что иное, как поиск нового предлога для эскалации и военного вторжения, считают в Тегеране.

США обвиняют Иран в разработке биологического и химического оружия, чтобы создать предлог для военного вторжения, следует из заявления представителя МИД ИРИ Эсмаила Багаи.

"Вслед за масштабным нарративом об "иранской ядерной угрозе" американские официальные лица теперь заявляют о появлении признаков того, что Иран разрабатывает биологическое или химическое оружие"

– Эсмаил Багаи

Ранее СМИ писали, что Иран, по данным американской разведки, готовит "грязную бомбу" для Вашингтона.

Багаи напомнил, что США в 2003 году безосновательно обвинили Ирак в наличии оружия массового поражения – и провели вторжение в страну.

"Неужели американские чиновники действительно рассчитывают, что мир забудет печально известное выступление Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН в 2003 году, когда он демонстрировал небольшую пробирку в качестве "наглядного доказательства" угрозы, якобы исходившей от иракского оружия массового уничтожения? Этот эпизод стал устойчивым символом одного из самых серьезных провалов разведки и политических обманов в современной истории"

– Эсмаил Багаи

Представитель МИД Ирана отметил, что сейчас Иран сталкивается с новыми зловещими обвинениями, которые, вероятно, происходят из того же мошеннического сценария.