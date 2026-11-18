Президент Ирана заявил, что в стране необходимо изменить культуру потребления энергоресурсов – следует больше пользоваться дневным освещением и одеваться теплее, чтобы экономить по обогреве.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в республике должна пройти пересмотр культура потребления энергоресурсов.

"В период войны мы столкнулись со множеством трудностей. Энергетика — одна из важнейших сфер, которой необходимо эффективно управлять в условиях военного времени!"

– Масуд Пезешкиан

Иранцам стоит изменить подход к потреблению энергоресурсов, заявил он на семинаре "Пионеры прогресса в энергетике" в Тегеранском университете. Он отметил, что в помещение, где проводится семинар, слишком тепло и светло. Он посоветовал чаще использовать естественное освещение, а также теплее одеваться, чтобы снизить потребность в отоплении.

В числе проблем, связанных с энергетикой, Пезешкиан назвал трудности с продажей нефти, возвращение валютной выручки и сложности с обеспечением республики бензином.

"У нас нет возможности закупать бензин, однако мы должны принимать необходимые меры в этом направлении. Если бы нам не удалось справиться с этой проблемой, пришлось бы потратить $12 млрд на импорт бензина. Раньше мы импортировали бензин, но благодаря принятым мерам больше не нуждаемся в его импорте"

– Масуд Пезешкиан