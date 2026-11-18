По вопросу поставок российского газа в Турцию сформировано прочное взаимопонимание, сообщил Вершинин. По словам посла, многие вопросы сотрудничества будут обсуждаться Россией и Турцией в Стамбуле 27 ноября.

Между Москвой и Анкарой сложилось прочное взаимопонимание в вопросе поставок российского природного газа в Турцию, поделился посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин в интервью газете Hürriyet.

"Я считаю, что между нами уже существует очень прочное взаимопонимание по этому вопросу. Это, конечно, во многом коммерческий вопрос, который решается на основе нашего взаимного уважения"

– Сергей Вершинин

Несмотря на истечение некоторых контрактов в конце 2026 года, Турция не планирует отказываться от российского газа, в планах продление контрактов.

Через неделю, поделился Вершинин, в Стамбуле пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.

"Это будет важная встреча. Она позволит нашим экспертам обсудить все области и грани нашего сотрудничества: торговля, финансы, таможенные пошлины и любые другие вопросы, которые представляют взаимный интерес"

– Сергей Вершинин