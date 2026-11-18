Посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин заявил о готовности России забрать часть отработанного ядерного топлива для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Россия готова забрать часть отработанного ядерного топлива в рамках урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом турецкой газете Hürriyet заявил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

"У нас есть уникальные возможности. Мы можем построить атомную электростанцию, можем поставлять ядерное топливо. И уникальность заключается в том, что мы можем забирать отработанное ядерное топливо"

- Сергей Вершинин

Он подчеркнул, что Москва заранее уведомила об этой возможности Вашингтон и Тегеран, чтобы исключить риск использования топлива в военных целях.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия признает право Ирана развивать мирную ядерную энергетику наравне с другими странами.