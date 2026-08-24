В Душанбе с рабочим визитом прибыл российский лидер. На встрече Путин и Рахмон обсудят такие вопросы, как Афганистан, 201-я база ВС РФ и сотрудничество РФ и Таджикистана.

Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан, планируются переговоры с президентом страны Эмомали Рахмон.

Рабочий визит в Таджикистан российский лидер совершает сразу после двухдневного визита в Китай.

Поездка выполняется по приглашению Рахмона, который на прошлой неделе был в Москве на саммите ОДКБ, однако тогда лидеры не успели обсудить все важные вопросы.

Путин и Рахмон обсудят ситуацию вокруг Афганистана и перспективы сотрудничества в этом направлении, вопрос с функционированием 201-й базы ВС РФ, размещенной в Таджикистане, а также развитие двусторонних отношений.

Отметим, что осенью прошлого года Владимир Путин посещал Таджикистан с государственным трехдневным визитом.