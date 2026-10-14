Транспортное ведомство рассмотрит перспективы внедрения практики круглогодичного судоходства на Юге России. Мера направлена на рост грузовых перевозок.
Минтранс России оценит перспективы круглогодичного судоходства на Юге России, информирует пресс-служба со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова. Ядров отметил важность этой меры для роста грузопотока.
"Для того чтобы повысить привлекательность наших рек, повысить грузопоток, мы должны в будущем думать о том, чтобы река, особенно в южных направлениях, становилась круглогодичной"
– пресс-служба
По словам главы Минтранса, реализация проекта потребует увеличения финансирования. Ядров также отметил, что текущая программа государственной поддержки скоростных пассажирских перевозок показала свою эффективность, власти планируют развивать эту инициативу.