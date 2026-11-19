В текущем году Дагестан вошел в число лидеров по регистрациям гостиничного бизнеса. В общероссийский топ-10 также вошли Ставропольский край и Карачаево-Черкесия.

В Дагестане за десять месяцев 2026 года зарегистрировали 117 новых участников гостиничного бизнеса, что обеспечило республике восьмое место среди регионов России. Об этом сообщает портал "Движение.ру" со ссылкой на исследование "Контур.Фокуса".

В топ-10 регионов по количеству ликвидаций также вошла Карачаево-Черкесия, занявшая восьмую строчку с показателем 83.

На девятом месте по числу новых регистраций расположился Ставропольский край, где с 1 января по 1 ноября 2026 года начали работу 102 новых участника гостиничного бизнеса.

В целом по России за десять месяцев число участников отрасли выросло на 794 организации, или на 1,99%, что стало самым слабым темпом роста за последние три года.

Отмечается, что лидерами по количеству регистраций стали Краснодарский край с 877 новыми участниками, Москва с 343 и Санкт-Петербург со 177.