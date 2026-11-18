В Грузии на воскресенье объявлен траур в связи с трагедией в Тбилиси. 22 ноября по всей стране приспустят флаги в память о погибших при взрыве газа.

День траура объявлен в Грузии в связи с трагедией в районе Поничала (Тбилиси).

Согласно постановлению правительства Грузии, 22 ноября государственные флаги будут приспущены на всей территории страны в память о погибших.

Взрыв газа в жилом доме произошел утром 19 ноября. Из-под завалов удалось спасти одного ребенка, шесть человек погибли, включая двоих детей.

Пострадавшие в результате взрыва в Поничала двое детей и один мужчина, в чьей квартире случился взрыв, остаются в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.