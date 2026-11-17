Министерство сельского хозяйства Азербайджана приняло решение поддержать субсидиями владельцев тепличных хозяйств страны – они будут получать до 5 тысяч манатов за гектар площади своих теплиц.

Свежих азербайджанских овощей на рынках страны и дружественных государств этой зимой будет больше: аграрный совет по субсидиям на сезоны 2026–2027 годов своим протоколом утвердил господдержку четырех групп сельскохозяйственных культур, выращиваемых в теплицах: их владельцы смогут получать субсидии до 5 тыс. манатов за каждый гектар, сообщил начальник отдела Агентства агрокредитования и развития при Минсельхозе страны Рашад Фаттахов.

При этом поддержку государства получат даже строящиеся тепличные хозяйства: на эти средства аграрии страны смогут модернизировать сооружения и внедрить в них более современные технологии, передает Sputnik Азербайджан.

Протоколом предусмотрена господдержка четырех групп культур: шафрана, овощей, фруктов и ягод, а сумма субсидий будет зависеть от типа теплицы и материала покрытия. Рассчитывать на максимальные дотации смогут хозяйства, выращивающие урожай в теплицах четвертого поколения со стеклянным покрытием, для других видов парников она будет снижаться до 500 манатов за гектар, говорится в сообщении.