Арабские страны Персидского залива, а также Пакистан и Турция активно контактируют с Вашингтоном, стремясь не допустить возобновления военной операции США против Ирана.

Страны Персидского залива, Пакистан и Турция в последние две недели активизировали диалог с США, чтобы минимизировать риск новой эскалации между Тегераном и Вашингтоном, передает Associated Press (AP).

По данным СМИ, дипломатические круги и спецслужбы этих стран ведут регулярный диалог с Белым домом в попытках убедить Вашингтон в необходимости дипломатического выхода из кризиса.

Дипломаты арабских стран активизировали усилия на фоне иранских ударов по базам США в Бахрейне и Кувейте. Власти стран считают, что США могут готовить силовой ответ на эти атаки.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет спешить с возобновлением военной операции против Ирана, этот вопрос отложен до следующего года.