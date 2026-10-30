Аэропорты Грузии увеличили пассажиропоток на 6% за квартал. Удалось обслужить 3 млн пассажиров за три месяца.

Аэропорты Грузии в третьем квартале 2026 года показали рост по обслуживанию пассажирских рейсов и пассажиропотоку.

За три месяца грузинские аэропорты обслужили 3 млн человек, что выше прошлогодних данных за этот же период на 6,1%. Было принято на 6,2% больше пассажиров, отправлено – на 6% больше.

В целом аэропорты Грузии обслужили за квартал 11,6 тыс пассажирских рейсов, что на 7,6% больше, чем в прошлом году. Обслуживание грузовых рейсов, при этом снизилось на 9,2%, до 0,8 тыс рейсов.