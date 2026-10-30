Инвестиционный портфель прорывных проектов Ставропольского края превысил 200 миллиардов рублей, при этом подавляющее большинство средств в них составили внебюджетные инвестиции.

За относительно небольшой срок в прорывные проекты Ставропольского края, входящие в модель экономического развития края, было инвестировано более 214 млрд рублей, из которых свыше 212 млрд рублей составили внебюджетные вложения, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"В модель экономического развития края входят 6 прорывных проектов: это строительство ветроэлектростанций, создание кластера по производству удобрений, развитие АПК, создание логистических центров и развитие туристической инфраструктуры Кавминвод"

- сообщение

На совещании, проходившем с участием замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, отметили: на начало октября 2026 года в рамках прорывных проектов в крае появилось более 21 тыс рабочих мест и было произведено товаров и услуг на 114,3 млрд рублей, отметили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, передает "Интерфакс".

Особое внимание участники совещания уделили подготовке комплексного обследования Кавминвод, в рамках которого будет дана оценка состоянию природных лечебных ресурсов и нагрузке на курортные территории, говорится в сообщении.