Глава армянского правительства Никол Пашинян сегодня в своем выступлении в парламенте страны заверил, что уже в понедельник, 23 ноября, в армянских СМИ будет опубликован текст проекта новой Конституции Армении.

Текст новой Конституции Армении практически готов и будет опубликован в средствах массовой информации в понедельник, 23 ноября, заявил, выступая перед депутатами парламента страны, премьер-министр Никол Пашинян.

"В понедельник Минюст опубликует текст новой Конституции. И я выступлю с обращением к народу. Если народ проголосует против, если гражданам мои доводы покажутся неубедительными, я подам в отставку"

– Никол Пашинян

Документ будет опубликован министерством юстиции. Сейчас перед страной стоит политическая цель принять новый Основной закон, который будет "органически связан с гражданами Армении", отметил армянский премьер, снова предложив оппозиции проголосовать за него, обеспечив нужные 6 голосов, чтобы провести конституционный референдум.

В свое время Пашинян заявлял, что оппозиционным силам, которые хотят добиться его ухода, можно пойти на простую сделку – всего лишь согласиться на проведение референдума по проекту новой Конституции, передает Sputnik Армения.

В то же время у армянского премьер-министра сейчас есть убедительные меры воздействия на несогласных с обновленным документом: процедура проведения внеочередных выборов, по результатам которых ни одна из двух нынешних оппозиционных сил в парламент не попадет, пригрозил Никол Пашинян.