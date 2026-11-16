В ООН сообщили, что ОДКБ – важный стратегический партнер организации в борьбе с терроризмом.

В Организации Объединенных Нацией (ООН) назвали Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стратегическим партнером в антитеррористической борьбе. Об этом заявил и.о. заместителя генсека ООН, глава Управления ООН по контртерроризму Александр Зуев.

"ОДКБ - наш важный партнер, стратегический партнер. Как я уже говорил, у нас действует меморандум о взаимопонимании, который я подписал с руководством ОДКБ, и мы стремимся выполнять его положения"

– Александр Зуев

При этом в борьбе с организованной преступностью ООН чаще сотрудничает с "такими структурами, как Интерпол", поделился Зуев в беседе с ТАСС.

"Мы обмениваемся с ними информацией и сотрудничаем. Но, как я уже говорил, и здесь мы стремимся координировать действия"

– Александр Зуев