МИД РФ озвучил по запросу "Вестника Кавказа" российский подход к развитию связей России с Азербайджаном в религиозной сфере.

Внутриконфессиональные и межконфессиональные контакты религиозных общин России и Азербайджана составляют важнейший элемент народной дипломатии в отношениях двух стран – об этом сегодня рассказали в МИД РФ в ответ на запрос "Вестника Кавказа" о принесении в Бакинский собор святых Жен-Мироносиц православной святыни, частицы пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

"В Москве придают большое значение развитию межрелигиозного диалога и укреплению прямых контактов между духовными лидерами России и Азербайджана", - прежде всего подчеркнули в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Принесение православных святынь в Баку и регулярные визиты делегаций Русской православной церкви являются наглядным подтверждением тесных гуманитарных и культурно-исторических связей, объединяющих народы наших стран на протяжении веков", - обратили внимание российские дипломаты.

"Мы рассматриваем подобные инициативы как важнейший элемент народной дипломатии, который служит делу сохранения общих духовно-нравственных ценностей и способствует укреплению атмосферы доверия, взаимного уважения и добрососедства", - заключили представители МИД России.