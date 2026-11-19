Самвел Мкртчян сменил Гургена Арсеняна на посту посла Армении в России. Арсенян возглавлял посольство в течение двух с лишним лет.

Новым послом Армении в России назначен Самвел Мкртчян. Об этом гласит указ президента республики Ваагна Хачатуряна.

На посту посла Мкртчян сменит Гургена Арсеняна, возглавлявшего посольство с августа 2024 года.

Ранее кандидатуру Мкртчяна на должность посла в России предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 3 статьи 13 и статье 14 закона "О дипломатической службе", назначить Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации"

– Ваагн Хачатурян

Другим указом президент Армении отозвал Гургена Арсеняна с должности посла республики в Москве.

Самвелу Мкртчяну 67 лет. Ранее он занимал должность посла в нескольких странах Европы. В 2004-2010 годах был представителем Армении в НАТО.