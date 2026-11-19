Госкомстат: население Азербайджана за девять месяцев года выросло на 0,2%. Естественный прирост составил 19 тыс человек.

В Госкомстате Азербайджана опубликовали данные по численности населения республики в этом году. По данным ведомства, население страны за девять месяцев года выросло на 20,5 тыс человек (рост на 0,2%), достигнув численности около 10 млн 283 тыс человек.

По информации статистического ведомства, в стране за указанный период зарегистрировано рождение 64 тыс. младенцев. Это на 8 тыс меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Смертность составило около 45 тыс человек. Естественный прирост населения зафиксирован на отметке в 19 тыс человек.