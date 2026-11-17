С начала 2026 года туристический поток в Сочи сократился на 10-11%, однако в период новогодних праздников на курорте рассчитывают на увеличение числа отдыхающих.

В Сочи с начала 2026 года туристический поток сократился на 10-11%, при этом в период новогодних праздников регион рассчитывает на увеличение числа отдыхающих.

Об этом сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

"На сегодняшний день в городе-курорте отмечается снижение туристического потока на 10-11%, при этом в ряде районов Краснодарского края увеличился на 12%"

- Василий Воробьев

Он уточнил, что в Лабинском и Северском районах Краснодарского края турпоток только растет, а по итогам 2026 года снижение в регионе не превысит 2%.

"Мы делаем ставку на зимний период. Очень надеемся, что, конечно, турист посетит наши горнолыжные курорты и кластеры в зимнее время. Рост бронирования неплохой начался. По состоянию на 15 ноября средний процент уровня бронирований номерного фонда составляет на зимний период 35,6%"

- Василий Воробьев

Кроме того, министр отметил, что горнолыжный сезон на курортах Краснодарского края предположительно начнется в декабре. Всего предстоящей зимой регион рассчитывает принять около 3 млн туристов, из них 1,5 млн в Сочи, передает его слова “Интерфакс”.

"Сочи в прошлом году посетили порядка 1,5 млн, надеемся в этом сезоне на такие же показатели"

- Василий Воробьев

Он также добавил, что с конца декабря планируется запустить специальные железнодорожные рейсы на горнолыжные курорты Сочи, в том числе поезд "Лыжная стрела", которые упростят поездки и перевозку снаряжения.