Глава Минсельхоза Грузии во время визита в Узбекистан встретился с местным коллегой. В ходе переговоров стороны подписали план действий на следующий год.

В Ташкенте состоялась встреча главы Минсельхоза Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и главы Минсельхоза Грузии Давида Сонгулашвили. Об этом сообщают 20 ноября грузинские средства массовой информации.

Министры поговорили о возможности углубления торгово-экономического взаимодействия между странами и реализации совместных проектов.

В ходе переговоров Давид Сонгулашвили отметил важность меморандума о взаимопонимании, который был подписан в нынешнем году.

"Я рад, что у нас сложилось очень хорошее сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Наш общий интерес – укрепление торгово-экономических отношений и реализация совместных проектов, что будет способствовать сотрудничеству между фермерами и обмену опытом"

– глава Минсельхоза Грузии

Он также подчеркнул, что важно укреплять сотрудничество в области санитарных и фитосанитарных мер.

На встрече был подписан план действий на 2027 год, который предполагает углубление взаимодействия в сельском хозяйствае. В частности, документ подразумевает планирование совместных научных проектов, внедрение современных цифровых технологий и инноваций в аграрном секторе.

Помимо этого, грузинский министр акцентировал внимание на том, что созданная на уровне заместителей министров совместная рабочая группа в сфере сельского хозяйства продолжит активно работать над укреплением связей между специалистами и представителями бизнеса, а также развитием связей между лабораториями.