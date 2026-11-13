В президентской администрации Турции заявили о готовности страны принять участие в организации переговоров России и Европы, если получит от сторон соответствующие обращения, поскольку в ФРГ потребовали для них нейтральную площадку.

Турция готова выступить в роли нейтральной площадки для переговоров с участием России и Европы, если получит от сторон соответствующие обращения, сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На данный момент к нам не поступало обращений по поводу организации переговоров между Россией и европейской стороной. Если такая инициатива появится, Турция готова оказать необходимое содействие"

- представитель администрации президента Турции

Пока Москва пытается понять, с чем Европа готова прийти на трехсторонние переговоры, и по дипломатическим каналам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию, заявил накануне в Шэньчжэне президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Европа уже заявила о готовности к обсуждению, но канцлер ФРГ Фридрих Мерц начал ставить свои условия по месту переговоров, потребовав провести их не в российской столице, а на нейтральной территории.

Именно поэтому сейчас степень потенциального участия Турции во встрече будет зависеть от пожеланий сторон и параметров возможного диалога, добавили в администрации Эрдогана.