От Москвы до Дублина: смогут ли европейцы стать участниками переговоров по Украине?

США стараются свести Россию и ЕС. С этой целью Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили на этой неделе Абу-Даби, Москву и Дублин.

Едва завершив миссию в Абу-Даби, зять президента США, его советник Джаред Кушнер и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф вылетели в Москву. 12 ноября их во второй раз за эту осень приняли в Кремле. Повестка обсуждения была весьма широкой: роль Европы в урегулировании конфликта на Украине, вопросы территорий и архитектуры безопасности, а также гуманитарная сфера.

Разговор в Москве продолжался около двух с половиной часов, посланники Дональда Трампа привезли результаты консультаций России, Украины и США, состоявшихся 10-11 ноября в Абу-Даби. Путин поблагодарил американского президента за организацию контактов с Киевом и выделил направление, на котором видит продвижение: "Как минимум на одном треке у нас есть положительный результат — на гуманитарном треке: обмен удерживаемых лиц с обеих сторон". Он добавил, что возможен еще один крупный обмен пленными: "в обмене удерживаемых лиц с обеих сторон намечается еще один крупный шаг".

Отдельно Путин попросил передать благодарность Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек в Херсонской области, где в конце октября состоялась гуманитарная операция по эвакуации застрявших на линии фронта мирных жителей. Он предложил продолжить эту практику с привлечением российских и украинских уполномоченных по правам человека. Следующим назначением такой операции президент России назвал Константиновку на Донбассе, где, по его оценке, остаются около 400-500 гражданских. "Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках", — заявил он, предложив пригласить в город российскую и иностранную прессу.

Путин сообщил, что российской стороне потребуется пять суток для разминирования подходов к городу, и пообещал обеспечить безопасность участников миссии. Одновременно он заявил, что Константиновку контролируют российские войска, и предложил Киеву обеспечить безопасность со своей стороны, если украинские власти считают город подконтрольным им.

В предложении Путина речь идет не о разрешении спора, кто контролирует Константиновку, а о стремлении расширить гуманитарные миссии, предполагающие режим прекращения огня. Таковые способствуют созданию условий для продвижения мирного процесса. При этом Москва не поддерживает режим прекращения огня без решения политических вопросов, включая территории и гарантии безопасности.

Идея Путина нашла отклик у американских гостей. По словам помощника президента Юрия Ушакова, американские переговорщики поддержали гуманитарную инициативу, стороны договорились начать практические контакты. Однако Киев пока своего согласия не дал.

Политическую часть разговора Путин обозначил просьбой к Уиткоффу и Кушнеру оценить переговоры в Абу-Даби и перспективы дальнейших контактов Москвы с Киевом. Он также подчеркнул значение их встреч с европейцами. Оценки европейской позиции, сказал президент, "тоже имеют большое значение для нас". По итогам встречи Ушаков сообщил, что трехсторонний переговорный формат будет продолжен.

Одна из задач Уиткоффа во время нынешней поездки в Москву состояла в том, чтобы получить согласие Кремля на участие Европы в переговорах по Украине. Москва, в целом, не против, но ждет изменения позиции и риторики ЕС на менее враждебную. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что готовность разместить европейские войска на Украине и готовность ЕС к миру противоречат друг другу.

Пока Кушнер и Уиткофф общались с Путиным, в Ирландии шел саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров ЕС и руководителей стран-партнеров, включая Украину. Сразу из Москвы американские чиновники направились в Дублин.

Там американские представители пообщались с лидерами Европы и рассказали Зеленскому о разговоре с Путиным. Уиткофф назвал московские переговоры продуктивными и анонсировал следующую встречу, не уточнив ее дату и место. Там же советник Трампа передал видение Москвы по участию Европы на переговорах. Судя по всему, он смог заручиться поддержкой Путина.

"Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием", - сказал Уиткофф.

Россия надеется, что США смогут повлиять на позицию ЕС, и Брюссель будет вести конструктивный курс, направленный на мир. "Нам бы очень хотелось, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом, поработали с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились с вопросом, чего они хотят - мира или войны на Украине", - говорил Путин Уиткоффу в Москве.

Для начала ЕС нужно выбрать, кто будет представлять его на следующей встрече в Абу-Даби. Кандидатур на роль переговорщика хватает - Антониу Кошта, Кая Каллас, Александр Стубб, Бьорн Зайберт. Но консенсуса между странами-членами ЕС все еще нет.