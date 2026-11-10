К чему Россия и Украина пришли в ОАЭ?

В Абу-Даби завершился двухдневный раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Главным практическим результатом новой встречи стало соглашение о масштабном обмене пленными.

Переговоры проходили 10-11 ноября впервые после почти девятимесячного перерыва в прямом дипломатическом диалоге России и Украины. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, американскую — спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Что удалось согласовать?

Наиболее практичным итогом стала договоренность о масштабном обмене военнопленными. Точные списки, сроки и формат стороны пока не раскрывают. По словам Мединского, детали не обсуждаются публично до завершения окончательных договоренностей.

Украинский представитель Давид Арахамия назвал планируемый обмен "одним из самых важных, если не самым важным" и оценил его как самостоятельный шаг вперед. Он также сообщил, что после двух дней переговоров есть "значительный прогресс", а украинская сторона рассчитывает сохранить этот импульс и назначить дату нового раунда после поездки американских представителей в Москву и Дублин.

Со слов Владимира Зеленского, речь может идти о 1000-1500 пленных с каждой стороны.

Безопасность Европы

Центральной темой встречи была архитектура европейской безопасности после завершения украинского конфликта. Этот вопрос обсуждался с первого дня приговоров. Владимир Мединский заявил, что по ряду аспектов удалось найти взаимопонимание, однако по другим позиции Москвы и Киева остались расходящимися; диалог, по его словам, будет продолжен. Он назвал действующую европейскую систему безопасности неэффективной и заявил, что она нуждается в изменении "целиком", а не в точечных коррективах. При этом Мединский подчеркнул, что Россия считает правильной саму постановку вопроса о том, какой будет безопасность на континенте после окончания СВО.

У России есть готовое видение архитектуры безопасности. Об этом накануне говорил глава МИД Сергей Лавров, отмечая, что разумно решить этот вопрос до определения условий мира России и Украины.

Территории - камень преткновения

Территориальный вопрос по-прежнему остается наиболее сложным. Мединский повторил жесткую формулу: "Каждая пядь нашей земли будет возвращена так или иначе". Это заявление показывает, что Москва сохраняет максимальные требования, даже если в гуманитарных вопросах достигнута договоренность. Москва настроена решительно по поводу обеспечения контроля над всем Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Арахамия лишь подтвердил эту реальность. Он назвал переговоры "одними из самых сложных" и сказал, что российская делегация прибыла с "очень строгими инструкциями". В то же время, обсуждение стало более продуктивным, когда стороны перешли к темам послевоенного устройства и безопасности, заметил руководитель фракции "Слуга народа".

Роль США и Европы

Американские посредники, по оценке Мединского, действовали "искренне и эффективно". Кушнер сообщил, что 12 ноября вместе с Уиткоффом отправится в Москву, чтобы доложить президенту России Владимиру Путину об итогах раунда в Абу-Даби и попытаться продвинуться по оставшимся вопросам.

С европейским участием ситуация сложнее. Мединский заявил, что прямых контактов с европейскими представителями в Абу-Даби не было, а Россия "не очень понимает", что обсуждать с Европой, поскольку конкретных предложений не поступало. Москва готова к диалогу с Европой, но когда у нее "появится совесть".

Европейцы настаивают на прекращении огня и ставят в приоритет остановку боевых дейстий, а не формулу безопасности для континента. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, со своей стороны, подчеркнул, что Европа не станет обсуждать новую архитектуру безопасности с Россией до завершения украинского конфликта и что такая тема не может решаться без участия самой Европы.

Что дальше?

Хотя кроме обмена пленными достичь еще чего-то конкретного сторонам не удалось, сам факт переговоров и заявление Мединского, что они будут продолжены - тоже достижение. Следующие шаги будут определены по итогам визита Уиткоффа и Кушнера в Москву 12 ноября. После этого они направятся в Дублин, где собираются лидеры ЕС и Украины. Украинская делегация верит в возможность достижения мира скоро. Арахамия выразил надежду, что при сохранении текущей динамики решение может быть достигнуто до Нового года.

При этом и Москва, и Киев отмечают, что о договоренностях будет сообщаться только после их достижения. А до того, стороны будут держать в тайне ход обсуждений.