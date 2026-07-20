Вячеслав Мильдхизов объявил о своей отставке. Он занимал должность главы Владикавказа в течение 5 лет.
Глава Владикавказа Вячеслав Мильдхизов решил покинуть свой пост. Об этом он написал 20 ноября на своих страницах в социальных сетях.
"Принял решение покинуть должность главы МО (муниципальное образование – прим. ред) – главы АМС (администрация местного самоуправления) города Владикавказа"
– Вячеслав Мильдхизов
Он подчеркнул, что это были насыщенные, интересные и непростые 5 лет служения на посту градоначальника.
Мильдхизов также поблагодарил за поддержку главу Северной Осетии Сергея Меняйло, а жителей города за обратную связь и оказанное доверие.
Напомним, Мильдзихов возглавлял Владикавказ с июня 2021 года.