Вячеслав Мильдхизов объявил о своей отставке. Он занимал должность главы Владикавказа в течение 5 лет.

Глава Владикавказа Вячеслав Мильдхизов решил покинуть свой пост. Об этом он написал 20 ноября на своих страницах в социальных сетях.

"Принял решение покинуть должность главы МО (муниципальное образование – прим. ред) – главы АМС (администрация местного самоуправления) города Владикавказа"

– Вячеслав Мильдхизов

Он подчеркнул, что это были насыщенные, интересные и непростые 5 лет служения на посту градоначальника.

Мильдхизов также поблагодарил за поддержку главу Северной Осетии Сергея Меняйло, а жителей города за обратную связь и оказанное доверие.

Напомним, Мильдзихов возглавлял Владикавказ с июня 2021 года.