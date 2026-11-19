Экспорт трубопроводного газа из Азербайджана составил порядка 33 млрд куб м газа в этом году. Поставки сократились на 0,3%.

За первые десять месяцев года поставки природного газа из Азербайджана по трубопроводам составили около 33 млрд куб м. Это на 0,3% меньше объема поставок за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата, свыше 57% от общего объема поставок пришлось на Южнокавказский газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Всего по этой магистрали направили 18,8 млрд куб м "голубого топлива" – на 1,4% меньше прошлогодних показателей.

Отметим, что по Южнокавказскому газопроводу "голубое топливо", добываемое на месторождении "Шахдениз", поставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию.