В декабре в России выйдет обновленный экологический рейтинг российских регионов, при составлении которого будут учитываться мнения самих их жителей: баллы по всем трем критериям будут начисляться с их учетом.

В новом экологическом рейтинге регионов России, который проводится фондом "Компас" при поддержке Госдумы и Российской ассоциации по связям с общественностью с 2024 года, будет учитывать мнение самих жителей, проживающих в этих регионах, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Ессентуки.

"Центр "Устойчивое развитие" Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе составляет экологический рейтинг регионов. Это помогает выявлять проблемы в сфере охраны окружающей среды и разрабатывать меры для их решения"

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Оценивать экологию регионов комиссия будет по трем основным критериям: выполнение показателей нацпроекта "Экологическое благополучие", мнение о качестве окружающей среды самих жителей и эффективность регионального управления в области экологии. Итоговую оценку по каждому региону будут выводить исходя из суммы накопленных баллов по каждому из этих направлений, передает портал "Это Кавказ".

При этом мнение жителей будет играть огромную роль в формировании рейтинга, для чего среди них проводят онлайн-опрос, поучаствовать в котором можно до 27 ноября включительно. Итоги рейтинга подведут в декабре, говорится в сообщении.