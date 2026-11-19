Золотые резервы Центробанка России упали до минимума с 2019 года. Суммарная стоимость запасов оценивается в $292 млрд.

Резерв Центробанка РФ в золоте сократился до 72,5 млн тройских унций в прошлом месяце. Сокращение составило 300 тыс тройских унций. Таким образом, резерв в драгметалле опустился до минимального с октября 2019 года значения.

Отметим, что сокращение золота в резервах фиксируется десятый месяц подряд. Суммарная стоимость золота ЦБ на начало ноября составляет порядка $292 млрд.

По данным аналитиков, сокращение запасов золота связано с операциями ЦБ по покрытию дефицита бюджета. Этому способствуют также высокие цены на золото, что позволяет получать значительный приток валюты.