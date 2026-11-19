Уже 8 декабря в столице Чечни городе Грозном откроется IV международная туристическая выставка "Открытый Кавказ 2026", которая пройдет в формате воркшопа: на ней можно будет обсудить самые новые тренды отрасли.

В первой декаде декабря в столице Чечни городе Грозном соберутся представители туристической отрасли многих стран мира, чтобы принять участие Северо-Кавказском туристическом форуме и в IV туристическом воркшопе "Открытый Кавказ 2026": его открытие состоится 8 декабря, сообщили в пресс-службе Минтуризма Чечни.

"Туристическая выставка в формате воркшопа объединит активных участников этого рынка из России и зарубежных стран: туроператоров и турагентов, представителей отелей и лечебно-оздоровительных центров, объектов отдыха и развлечений, музейных комплексов, туристических ассоциаций и администраций"

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В центре внимания участников будет II Северо-Кавказский туристический форум, который соберет лидеров мнений на туристическом рынке и станет площадкой для обсуждения новых трендов в туризме, передает портал "Это Кавказ".

В программе форума - пленарное заседание "Туризм на Северном Кавказе: преимущества и преграды", а также обсуждение новейших технологий продвижения туристических продуктов в регионах и новинок индустрии туризма и гостеприимства.

В рамках выставки-воркшопа пройдут презентации туристических продуктов, также участников ждет развлекательная программа с участием национальных творческих коллективов, череда дегустаций продукции местных производителей и экскурсии по достопримечательностям Грозного.

При этом посетить выставку смогут все желающие, в том числе и сами туристы, а не только профессионалы: ее организаторы, министерство ЧР по туризму, приглашает в гости всех, говорится в сообщении.