Мераб Двалишвили и Петр Ян провели уже три поединка. В последнем бою, состоявшемся в прошлом месяце, победу одержал российский спортсмен.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заинтересован в проведении еще одного поединка с обладателем чемпионского пояса в категории до 61 кг Петром Яном. Соответствующую информацию подтвердил сам грузино-американской боец.

"Давайте посмотрим, как люди отреагируют и чего они вообще хотят. Я думаю, люди будут в восторге, увидев наш поединок снова"

– Мераб Двалишвили

Он также выразил уверенность в том, что после нового боя с Яном счет в их противостоянии снова станет ничейным, передает FightLuck.

"Я бы сказал, что счет в нашем противостоянии тогда будет 2-2, мы снова сравняемся. Но все зависит от дивизиона. Посмотрим, кто будет побеждать или проигрывать"

– Мераб Двалишвили

Напомним, история противостояния Двалишвили – Ян насчитывает уже три поединка. Первый бой, состоявшийся в марте 2023 года, завершился в пользу Двалишвили. В декабре 2025 года победу одержал уже Ян, а в октябре нынешнего года верх снова взял российский спортсмен.