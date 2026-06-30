На Северном Кавказе на площадках комплексного развития территорий (КРТ), планируют построить более 7,6 млн кв м жилья, сообщает правительство РФ.

На площадках комплексного развития будут построены свыше 7,6 млн кв м жилья в регионах СКФО, пишет пресс-служба правительства России.

Больше всего проектов КРТ реализуется в Ставропольском крае – 17 и Кабардино-Балкарской Республике – 16.

Как уточнили в правительстве, "общий градостроительный потенциал этих территорий составляет около 9,5 млн кв м".

В настоящее время на Северном Кавказе началась реализация 51 проекта комплексного развития территорий. Также 9 территорий находятся в проработке.

Отмечается, что их общая площадь составляет около 1,4 тыс га, градостроительный потенциал — 11,1 млн кв м, из которых порядка 9 млн кв м приходится на жилье.

Для стимулирования данных проектов было принято решение о выделении регионам субсидий на создание инфраструктуры.

"В Северо-Кавказском федеральном округе в рамках КРТ реализуется проект в Ставропольском крае, предусматривающий строительство 5,4 тыс кв м жилья. Подлежит расселению 1,3 тыс кв м аварийного и ветхого жилья"

— правительство РФ

Также в рамках реализации данного проекта в регионе прокладывают внутриквартальные дороги, а так же создаются коммунальные сети для обеспечения нового жилого фонда.