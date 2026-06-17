Махачкала возглавила рейтинг городов по темпам роста обеспеченности жильем

Махачкала показала рекордный рост обеспеченности жильем, увеличив показатель на 61% за десять лет и заняв первое место среди российских городов с населением до миллиона человек.

В Махачкале обеспеченность жильем за последние десять лет выросла до 25,6 кв м на человека, что вывело город на первое место среди населенных пунктов с числом жителей от полумиллиона до миллиона человек. Эти данные приводит "Строительная газета" со ссылкой на компанию Macon и холдинг "Талан".

Среди городов-миллионников по темпам роста лидирует Краснодар, где показатель увеличился на 58% до 46,6 кв м на человека. Следом идут Нижний Новгород с ростом на 36% до 33,3 кв м и Ростов-на-Дону с показателем 33,7 кв м, что на 35% больше значений 2015 года.

Средняя обеспеченность жильем в крупных городах страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, достигла 31,8 кв м на человека, увеличившись на 28% за десятилетие. В среднем по России показатель вырос на 20% до 29,6 кв м.

Правительство РФ установило целевой уровень обеспеченности жильем в 33 кв м к 2030 году и 38 кв м к 2036 году.