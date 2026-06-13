День народных промыслов отметят в Махачкале

В Махачкале 21 июня на аллее "Город мастеров" состоится праздник народного творчества, приуроченный ко Дню народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.
Посетители праздника смогут увидеть лучшие образцы народных промыслов, включая кубачинские украшения, балхарскую керамику, унцукульскую насечку по дереву и ковры ручной работы, а также пообщаться с мастерами и понаблюдать за процессом создания изделий.
В программу включены выставка-ярмарка, знакомство с работами художника Арсена Гасанова на тему народных промыслов, мастер-классы и концерт дагестанской эстрады.
Отметим, что День народных художественных промыслов ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Организатором мероприятия выступает министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.