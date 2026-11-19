Государство ищет подрядчиков для строительства и восстановления участка автодороги А-155 Черкесск-Домбай-граница с Абхазией, в общей сложности объявлено пять тендеров.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" объявило пять новых тендеров: нужны подрядчики для прокладки и реконструкции участка автодороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Абхазией.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Общая сумма пяти дополнительных тендеров - 3,44 млрд рублей. Начальная цена шестого этапа составляет 755,6 млн рублей, седьмого - 532,2 млн рублей, восьмого - 650,7 млн рублей, девятого - 795,5 млн рублей, заключительного (на данный момент) - 705,1 млн рублей.

Заявки по всем этапам, кроме восьмого, принимаются до 8 декабря, по восьмому - до 9 декабря. Результаты станут известны 11 и 14 декабря соответственно.

Ранее Упрдор "Кавказ" объявил пять тендеров на строительство и обновление первых пяти этапов этого участка, их общая стоимость составит 3,95 млрд рублей. На десять этапов будет потрачено 7,39 млрд рублей.

Протяженность всего участка достигает 5,4 км.