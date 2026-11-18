УЕФА провел сегодня жеребьевку четвертьфинальных и стыковых матчей Лиги наций. Все встречи будут сыграны в марте следующего года.

В пятницу, 20 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинальных и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

Сборная Грузии по футболу будет вести борьбу за право продолжить выступления в Лиге B. Ее соперником по стыковым матчам будет национальная команда Фарерских островов.

В стыках за право сыграть в Лиге B также сыграют:

Кипр – Северная Македония;

Эстония – Румыния;

Беларусь – Израиль.

В стыках за право сыграть в Лиге А сыграют:

Босния и Герцеговина – Дания;

Венгрия – Сербия;

Ирландия – Хорватия;

Словения – Уэльс.

Первые стыковые матчи запланированы на 25, 26 и 27 марта 2027 года. Ответные встречи будут сыграны с 28 по 30 марта следующего года.

В 1/4 финала Лиги наций сыграют:

Бельгия – Германия;

Испания – Франция;

Норвегия – Англия;

Нидерланды – Португалия.

Первые четвертьфиналы пройдут 25, 26 и 27 марта 2027 года. Ответные встречи состоятся с 28, 29 и 30 марта следующего года.

В 1/2 финала победитель противостояния Нидерланды – Португалия сыграет с победителем пары Испания – Франция, а победитель противостояния Бельгия – Германия поборется за выход в финал с победителем пары Норвегия – Англия.