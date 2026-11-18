В пятницу, 20 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинальных и стыковых матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.
Сборная Грузии по футболу будет вести борьбу за право продолжить выступления в Лиге B. Ее соперником по стыковым матчам будет национальная команда Фарерских островов.
В стыках за право сыграть в Лиге B также сыграют:
- Кипр – Северная Македония;
- Эстония – Румыния;
- Беларусь – Израиль.
В стыках за право сыграть в Лиге А сыграют:
- Босния и Герцеговина – Дания;
- Венгрия – Сербия;
- Ирландия – Хорватия;
- Словения – Уэльс.
Первые стыковые матчи запланированы на 25, 26 и 27 марта 2027 года. Ответные встречи будут сыграны с 28 по 30 марта следующего года.
В 1/4 финала Лиги наций сыграют:
- Бельгия – Германия;
- Испания – Франция;
- Норвегия – Англия;
- Нидерланды – Португалия.
Первые четвертьфиналы пройдут 25, 26 и 27 марта 2027 года. Ответные встречи состоятся с 28, 29 и 30 марта следующего года.
В 1/2 финала победитель противостояния Нидерланды – Португалия сыграет с победителем пары Испания – Франция, а победитель противостояния Бельгия – Германия поборется за выход в финал с победителем пары Норвегия – Англия.