Американский президент Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта завершится до января 2027 года.

Президент США Дональд Трамп стремится достичь соглашения по урегулированию украинского кризиса до января 2027 года, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Поясняется, что таким образом американская администрация хочет добиться окончания конфликта до того, как демократическая партия США займет большинство в Конгрессе.

"Администрация Трампа сообщила европейским и украинским коллегам о желании президента, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Россией к началу января до того, как демократы возьмут под контроль Конгресс США, заявили четыре человека, знающие о дискуссиях"

— Financial Times

Как сообщили источники, Трамп может обсудить способы завершения конфликта с руководством европейских стран на саммите G20, который, как ожидается, пройдет в Майами 14 - 15 декабря.

При этом, один из источников заявил, что на полях саммита "Двадцатки" переговоров по украинскому урегулированию не будет, поскольку президента Владимира Зеленского на мероприятие не пригласили.

Отмечается, что Трамп ознакомил участников урегулирования с деталями разговора с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС 18-19 ноября в Китае.

По данным источников, американский лидер заявил, что беседа прошла хорошо, и передал слова Путина о желании завершить конфликт на Украине.