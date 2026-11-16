Правительство Дагестана анонсировало передачу республике новых 52 автобусов. Они пополнят парк общественного транспорта региона в следующем году.

В парк общественного транспорта Дагестана в 2027 году поставят 52 автобуса. Об этом сказано в сообщении, распространенном 20 ноября пресс-службой регионального правительства.

"При поддержке министерства транспорта России (...) в этом году планируют поставить 141 автобус, в 2027 году – 52"

– пресс-служба

Вопросы обновления общественного транспорта в Дагестане обсудили на форуме "Транспорт России" глава Минтранса России Дмитрий Ядров и председатель правительства республики Магомед Рамазанов.

В прошлом году парк общественного транспорта Махачкалы пополнился 84 новыми автобусами. Транспортные средства были переданы дагестанской столице в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".