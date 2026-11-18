Суд в Дагестане удовлетворил требование прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы Дахадаевского района – его уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

Прокуратура выявила нарушения законов против коррупции, которые совершил глава одного из районов Дагестана, и добилась его смещения с должности, такое сообщение распространила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что глава района не принял предусмотренных законом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникшего в связи с нахождением в его подчинении близких родственников и иных лиц, состоящих с ним в родственных отношениях"

- прокуратура Дагестана

Указанные нарушения были обнаружены в ходе проверки надзорным органом выполнения главой Дахадаевского района требований, прописанных в законах о противодействии коррупции.

После их обнаружения Кайтагский межрайонный прокурор подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий районного главы. Это требование было удовлетворено – суд вынес решение сегодня.