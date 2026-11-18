Прокуратура выявила нарушения законов против коррупции, которые совершил глава одного из районов Дагестана, и добилась его смещения с должности, такое сообщение распространила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
"Установлено, что глава района не принял предусмотренных законом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникшего в связи с нахождением в его подчинении близких родственников и иных лиц, состоящих с ним в родственных отношениях"
- прокуратура Дагестана
Указанные нарушения были обнаружены в ходе проверки надзорным органом выполнения главой Дахадаевского района требований, прописанных в законах о противодействии коррупции.
После их обнаружения Кайтагский межрайонный прокурор подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий районного главы. Это требование было удовлетворено – суд вынес решение сегодня.