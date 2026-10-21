В Грузии объявлен тендер на проведение работ по укреплению береговой линии в Батуми. Их стоимость составляет свыше $958 тыс.

Береговую линию планируется укрепить в расположенном на Черном море городе Батуми, об этом сообщает Департамент автодорог Грузии.

Ведомство объявило соответствующий тендер. Стоимость работ оценивается в сумму, превышающую 2,5 млн лари ($958 тыс).

Подать заявку на участие в конкурсе можно в период с 11 по 16 декабря.

В ходе работ предполагается использовать 110 тыс кубометров пляжеобразующего материала. Его доставят с карьера в пойме-русле реки Чорохи, который находится недалеко от пляжа.

Укреплению подвергнутся два участка береговой линии, оба расположены в районе Нового бульвара.