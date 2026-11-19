Лидерам РФ, КНР и США необходимо вести консультации на регулярной основе, считает американский госсекретарь Марко Рубио.
Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме.
Эта пресс-конференция была посвящена итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.
"Сама мысль о том, что этим троим лидерам не следует вести консультации на регулярной основе, не просто абсурдна, а опасна хотя бы потому, что эти три страны, как минимум, должны иметь возможность взаимодействовать"
— Марко Рубио
Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что для подобных контактов "необходима способствующая этому атмосфера".
"Невозможно добиться подобной позитивной атмосферы, если наши лидеры не общаются. Это задает тон для всего остального"
— Марко Рубио
По его словам, встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, прошедшая на полях саммита АТЭС, заложила основу для дальнейших дипломатических и торговых переговоров РФ, США и КНР.
"Я рад, что эти лидеры смогли провести переговоры. Это задало тон и создало платформу. Это заложило основу, на которой, надеюсь, сможет вестись сложная работа в рамках дипломатических и торговых переговоров на благо прежде всего американского народа, но, я бы сказал, и всего мира"
– Марко Рубио