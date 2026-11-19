Азербайджан и Вьетнам заключили три новых соглашения о сотрудничестве. В церемонии подписания участвовали президенты Ильхам Алиев и То Лама.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в рамках официального визита в Ханой встретился с президентом Вьетнама То Лама, сообщает пресс-служба президента АР.

Стороны заключили три новых соглашения о сотрудничестве.

В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и министерством общественной безопасности Вьетнама о сотрудничестве в сфере пожарных и спасательных служб.

В церемонии подписания приняли участие глава азербайджанского МЧС Кямаледдин Гейдаров и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг.

Также президенты подписали меморандум на уровне взаимодействия Администрации президента Азербайджана и Офиса президента Вьетнама.

Кроме того, в рамках встречи Ильхама Алиева и То Лама был заключен исполнительный договор между Министерством энергетики Азербайджана и компанией ROX Group.

Этот документ предусматривает совместную работу по оценке, разработке и реализации проектов солнечной и ветряной электростанций в Азербайджане.

При подписании присутвовали министр энергетики Парвиз Шахбазов и основатель и председатель ROX Group Чан Ань Туан.

После встречи президентов в расширенном составе Алиев и То Лам приняли совместное заявление президента Азербайджанской Республики и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам.

Отмечается, что документ стал главным политическим итогом визита.