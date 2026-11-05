После почти месячного закрытия по техническим причинам канатная дорога в Национальном парке Кисловодска возобновила работу, сообщили в администрации города.
Канатная дорога в Национальном парке Кисловодска снова работает после закрытия по техническим причинам, рассказал глава города Евгений Моисеев.
Ранее она не работала с 26 октября.
"Канатная дорога возобновила работу, и все желающие снова могут подняться на ней и полюбоваться живописными видами Кисловодска. С 26 октября канатная дорога была временно закрыта по техническим причинам"
— Евгений Моисеев
Он уточнил, что изначально канатная дорога была закрыта на 12 дней, до 6 ноября.
Однако, позднее ограничения продлили еще на две недели — до 20 ноября, уточнил глава города в интервью ТАСС.