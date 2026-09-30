Власти Краснодарского края отмечают рост числа инвестиционных проектов в санаторно-курортную недвижимость за последние 10 лет почти в 30 раз.

Более чем в 30 раз увеличилось инвестирование санаторно-курортной и туристической недвижимости Краснодарского края в течение последних десяти лет, заявил министр курорта, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев.

Он отметил, что большая часть инвестиционных проектов реализуется в Сочи, Анапе и Геленджике.

"За десть лет объем инвестиций в курортную сферу вырос более чем в 30 раз"

— Василий Воробьев

По его словам, всего за этот период было реализовано 220 проектов на общую сумму инвестиций 1,6 трлн рублей.

"Десятки новых средств размещения ежегодно открываются во всех основных курортах нашего региона"

– Василий Воробьев

В следующем году стоит ожидать открытия пяти крупных объектов размещения, рассказал министр.

В частности, в Сочи заработают гостиница "Приморская", комплекс DoubleTree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, а также обновленный дворцово-парковый ансамбль санатория "Волна".

Также, он упомянул об открытии нового отеля и многофункционального санаторно-курортного комплекса "Фиолето 3" в Анапе.

"Развивать курортную инфраструктуру помогает, в том числе, национальный проект "Туризм и гостеприимство". В 2025 году было поддержано 38 проектов, большинство из них в Анапе - 22 проекта на общую сумму 238 млн рублей"

– Василий Воробьев

Эти средства направлялись на организацию круглогодичных плавательных бассейнов и развитие пляжных территорий, рассказал он в интервью Интерфакс.