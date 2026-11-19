Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что проект TRIPP (Маршрут Трампа) будет официально запущен 22 ноября.

Проект Маршрута Трампа (TRIPP) будет официально запущен 22 ноября, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом он сообщил в ходе открытой дискуссии по теме искусственного интеллекта с участием вице-президента NVIDIA.

"Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP, и важной ее составляющей являются энергетика и транзит электроэнергии"

— Никол Пашинян

Он подчеркнул, что энергетическая трансформация является стратегическим направлением для правящего руководства Армении.

"Еще десять лет назад Армения была страной с дефицитом энергетических ресурсов, а сейчас, благодаря развитию возобновляемой энергетики, получила возможность обрести энергетическую независимость в буквальном смысле этого слова"

— Никол Пашинян

По его словам, в настоящее время Ереван будет соединять свою сеть с электросетями Турции и Азербайджана.

С Грузией, подчеркнул Пашинян, Армения уже соединила электросети, и инвестирует средства, "чтобы сделать передачу энергии более эффективной".

Напомним, проект TRIPP свяжет Азербайджан с его Нахчыванской автономией через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее – с Турцией.