ЧЕ по баскетболу U-20 впервые будет проводиться в Азербайджане, об этом рассказали в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана.
Соответствующее решение было принято на заседании Руководящего совета ФИБА Европа в Гамбурге (Германия). Его участники выбрали города, которые организуют молодежные первенства Европы 2027 года.
В числе прочих была утверждена кандидатура Баку. В столице Азербайджана состоятся игры дивизиона B чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Состязания стартуют 9 июля и будут проходить по 18 июля следующего года.
Напомним, что месяц назад Азербайджан принял чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15. По словам председателя ФИФА Джанни Инфантино, турнир стал самым успешным проектом организации за последние 120 лет.
Инфантино также назвал турнир грандиозным. Он напомнил, что на состязания были приглашены все 211 стран, а участниками первества стали 189 из них.