Азербайджан впервые в своей истории примет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей младше 20 лет. Турнир состоится в июле следующего года.

ЧЕ по баскетболу U-20 впервые будет проводиться в Азербайджане, об этом рассказали в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана.

Соответствующее решение было принято на заседании Руководящего совета ФИБА Европа в Гамбурге (Германия). Его участники выбрали города, которые организуют молодежные первенства Европы 2027 года.

В числе прочих была утверждена кандидатура Баку. В столице Азербайджана состоятся игры дивизиона B чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Состязания стартуют 9 июля и будут проходить по 18 июля следующего года.

Напомним, что месяц назад Азербайджан принял чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15. По словам председателя ФИФА Джанни Инфантино, турнир стал самым успешным проектом организации за последние 120 лет.

Инфантино также назвал турнир грандиозным. Он напомнил, что на состязания были приглашены все 211 стран, а участниками первества стали 189 из них.